Донбас змінив домашню арену

У сезоні 2021/22 Донбас буде проводити домашні матчі на льодовій арені в Краматорську.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"Перед стартом історичного для ХК Донбас сезону-2021/22, адміністрацією міста не було створено умов для старту тренувального процесу, чим цілеспрямовано була зірвана підготовка команди до сезону. При цьому ХК Донбас був готовий, як і в попередні роки, покрити більшу частину витрат на утримання ЛА Альтаїр.

Клубом прийнято рішення провести збори і весь сезон-2021/22 в місті Краматорськ. План підготовки скоректований і на цей час команда готується в плановому режимі", - йдеться в повідомленні.