 Донбасу зірвали підготовку до нового сезону | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Донбасу зірвали підготовку до нового сезону

Сьогодні 13:13 323 0
Федір Іллєнко прокоментував підготовку до нового сезону
Донбасу зірвали підготовку до нового сезону
#УХЛ, #Донбас

Джерело - uhl.ua.

Донбас розпочали планову підготовку до сезону 2021/22, однак початок тренувань опинилося під загрозою зриву.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Федір Іллєнко.

У клубу існувала домовленість з адміністрацією Льодової арени Альтаїр і місцевою владою Дружківки про початок заливки льоду з середини липня. З першого серпня команда планувала приступити до занять на льоду.

Все йшло за планом, як і попередні сім років, процес підготовки до заливання був запущений. Однак вчора, 21 липня, працівникам арени надійшла команда від адміністрації міста зупинити процес.

"Ми звернулися до влади міста за уточненнями щодо процесу підготовки льодового покриття. Було сказано, що 22-го липня має відбутися сесія міськради, на якій планується виділити частину фінансування для запуску Льодової арени. Якщо сесія не відбудеться, то Альтаїр змушені будуть закрити. Але, на жаль, ще до початку сесії, сьогодні, 22 липня, о 8 годині ранку, було прийнято рішення зупинити холодильне обладнання", - відзначив Іллєнко.

Таким чином, підготовка клубу до нового хокейного сезону виявилася під загрозою.

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