Чолач отримав вибір в 6-му раунді

На драфті НХЛ клуб Вегас Голден Найтс вибрав українського захисника Артура Чолача.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Хокеїст пішов в 6-му раунді під 190-м номером.

Цікаво, що гравця київського Сокола раніше на драфті Канадської хокейної ліги вибрав клуб Беррі Кольтс. Сам Чолач говорив про бажання новий сезон розпочати в США.

У минулому чемпіонаті 18-річний Чолач допоміг Соколу вийти у фінал плей-оф. Всього провів 31 матч і закинув 5 шайб. Також Чолач викликається в національну збірну України.

Відзначимо, що Артур став першим за 14 років українцем, якого обрали на драфті НХЛ.