Захисник Сокола обраний на драфті Канадської хокейної ліги

Чолач може перебратися в Канаду

Клуб Беррі Кольтс під 3-м номером іноземного драфту Канадської хокейної ліги вибрав українського захисника Артура Чолача.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

18-річний гравець минулий сезон провів у Соколі. Не виключено, що Артур новий сезон проведе вже в Канадській хокейній лізі.

У минулому чемпіонаті Чолач допоміг Соколу вийти у фінал плей-оф. Всього провів 31 матч і закинув 5 шайб.

Також Чолач викликається в молодіжну збірну України.

Раніше, Сокіл дізнався суперників у Континентальному кубку.