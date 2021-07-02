Захисник Сокола обраний на драфті Канадської хокейної ліги

Джерело - sport.ua.
Клуб Беррі Кольтс під 3-м номером іноземного драфту Канадської хокейної ліги вибрав українського захисника Артура Чолача.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
18-річний гравець минулий сезон провів у Соколі. Не виключено, що Артур новий сезон проведе вже в Канадській хокейній лізі.
У минулому чемпіонаті Чолач допоміг Соколу вийти у фінал плей-оф. Всього провів 31 матч і закинув 5 шайб.
Також Чолач викликається в молодіжну збірну України.
Раніше, Сокіл дізнався суперників у Континентальному кубку.