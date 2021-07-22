Київський Сокіл вийшов з відпустки

Віцечемпіон України почав підготовку до старту нового сезону

Джерело - УХЛ.

Київський Сокіл на чолі з Олегом Шафаренком приступив до тренувань на землі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Віцечемпіон України проводить по два тренування в день, готуючись до старту майбутнього сезону.

До зборів в складі київського клубу розпочало 19 хокеїстів: 2 воротаря, 7 захисників і 10 нападників.

Воротарі: Дмитро Кубрицький, Артур Оганджанян (New Hampshire Jr. Monarchs, NCDC).

Захисники: Андрій Алексєєв (Гомель, Білорусь), Сергій Логачов (Білий Барс), Гліб Нікітін (Амурські Тигри, МХЛ), Олексій Платонов, Євген Ратушний (Дніпро), Іван Сисак, Владислав Сушков.

Нападники: Денис Гончаренко, Антон Елисеенко (Гомель, Білорусь), Данило Коржілецький, Дмитро Німенко, Андрій Міхнов, Олександр Павленко, Ярослав Панченко, Антон Рубан, Михайло Сімчук, Андрій Смірнов.

Нагадаємо, що київський Сокіл візьме участь в традиційному передсезонному турнірі - Відкритий Кубок Донбасу. Крім киян участь в турнірі візьмуть: Донбас, Кременчук і Маріуполь.

Також саме команда Олега Шафаренка представить Україну в розіграші Континентального Кубка. Київський клуб стартує з другого ранда в групі - матчі будуть проходити з 22 по 24 жовтня в Будапешті.

Нагадаємо, Сокіл виступить в новому сезоні УХЛ єдиною командою.