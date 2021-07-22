 Київський Сокіл вийшов з відпустки | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Директор Арени Львів назвала свою заробітну плату
Сьогодні 09:55 10100 2
Красюк: Усик повністю готовий до бою з Джошуа
Сьогодні 21:56 63
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 21:52 4946
Ворскла втратила перемогу над КуПСом у кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 20:52 536 1
Аргентина сенсаційно програла Австралії. Результати матчів першого туру Олімпіади
Сьогодні 16:28 1314
Визначився 12-й клуб української Суперліги
Сьогодні 16:09 793
Ван Гал узгодив контракт зі збірною Нідерландів
Сьогодні 09:29 830
Челсі хоче повернути Азара
Сьогодні 08:25 553
Визначились перші суперниці українських тенісисток на Олімпіаді-2020
Сьогодні 08:13 1174
Динамо узгодило перехід Раміреса
Вчора 20:27 2479
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України Андрій Твердохліб
20.07.2021 19:50 3400 1
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:28 4344
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:23 654
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова Андрій Твердохліб
20.07.2021 14:38 2181
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів Андрій Твердохліб
20.07.2021 11:23 2023
Прямі трансляції
Навколо спорту

Київський Сокіл вийшов з відпустки

Сьогодні 18:55 172 0
Віцечемпіон України почав підготовку до старту нового сезону
Київський Сокіл вийшов з відпустки
#Сокіл

Джерело - УХЛ.

Київський Сокіл на чолі з Олегом Шафаренком приступив до тренувань на землі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Віцечемпіон України проводить по два тренування в день, готуючись до старту майбутнього сезону. 

До зборів в складі київського клубу розпочало 19 хокеїстів: 2 воротаря, 7 захисників і 10 нападників. 

Воротарі: Дмитро Кубрицький, Артур Оганджанян (New Hampshire Jr. Monarchs, NCDC).

Захисники: Андрій Алексєєв (Гомель, Білорусь), Сергій Логачов (Білий Барс), Гліб Нікітін (Амурські Тигри, МХЛ), Олексій Платонов, Євген Ратушний (Дніпро), Іван Сисак, Владислав Сушков.

Нападники: Денис Гончаренко, Антон Елисеенко (Гомель, Білорусь), Данило Коржілецький, Дмитро Німенко, Андрій Міхнов, Олександр Павленко, Ярослав Панченко, Антон Рубан, Михайло Сімчук, Андрій Смірнов. 

Нагадаємо, що київський Сокіл візьме  участь в традиційному передсезонному турнірі - Відкритий Кубок Донбасу. Крім киян участь в турнірі візьмуть: Донбас, Кременчук і Маріуполь.

Також саме команда Олега Шафаренка представить Україну в розіграші Континентального Кубка. Київський клуб стартує з другого ранда в групі - матчі будуть проходити з 22 по 24 жовтня в Будапешті.

Нагадаємо, Сокіл виступить в новому сезоні УХЛ єдиною командою.

Коментарі ()