 Сокіл виступить в новому сезоні УХЛ єдиною командою | Хокей | Champion.com.ua
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Сокіл виступить в новому сезоні УХЛ єдиною командою

Сьогодні 22:10 164 0
Клуб зробив заяву
Сокіл виступить в новому сезоні УХЛ єдиною командою
#Сокіл

Джерело - Чемпіон.

15 липня представники громадської організації ХК Сокіл (Київ) провели чергові перемовини.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У ході перемовин досягли порозуміння, вирішили  спільними зусиллями розпочати підготовку до наступного сезону, в якому “Сокіл” вперше за останніх десять років зіграє на європейській арені - в Континентальному кубку. 

Очолюватиме команду надалі Олег Шафаренко, під керівництвом якого Сокіл у першому після відродження сезоні дійшов до фіналу Української хокейної ліги. Асистентом тренера залишається Костянтин Сімчук. 

Планується, що з відпустки Сокіл вийде 20 липня. З цієї миті команда розпочне підготовку до сезону-2021/2022.

Нагадаємо, Сокіл дізнався суперників у Континентальному кубку.

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