Сокіл виступить в новому сезоні УХЛ єдиною командою

Клуб зробив заяву

Джерело - Чемпіон.

15 липня представники громадської організації ХК Сокіл (Київ) провели чергові перемовини.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У ході перемовин досягли порозуміння, вирішили спільними зусиллями розпочати підготовку до наступного сезону, в якому “Сокіл” вперше за останніх десять років зіграє на європейській арені - в Континентальному кубку.

Очолюватиме команду надалі Олег Шафаренко, під керівництвом якого Сокіл у першому після відродження сезоні дійшов до фіналу Української хокейної ліги. Асистентом тренера залишається Костянтин Сімчук.

Планується, що з відпустки Сокіл вийде 20 липня. З цієї миті команда розпочне підготовку до сезону-2021/2022.

Нагадаємо, Сокіл дізнався суперників у Континентальному кубку.