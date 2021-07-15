Флорида викупила контракт Йендла

Джерело - офіційний сайт Флориди.
Флорида викупила контракт захисника Кіта Йендла.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт 34-річного американця з зарплатою 6,35 мільйона доларів в рік був розрахований до кінця наступного сезону.
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|На сайт
Джерело - офіційний сайт Флориди.
Флорида викупила контракт захисника Кіта Йендла.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт 34-річного американця з зарплатою 6,35 мільйона доларів в рік був розрахований до кінця наступного сезону.