Флорида викупила контракт Йендла

Контракт розрахований на рік

Джерело - офіційний сайт Флориди.

Флорида викупила контракт захисника Кіта Йендла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 34-річного американця з зарплатою 6,35 мільйона доларів в рік був розрахований до кінця наступного сезону.

Раніше помер ексрекордсмен НХЛ за штрафним часом.