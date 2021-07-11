Помер ексрекордсмен НХЛ за штрафним часом

Вотсон пішов з життя у віці 78 років

Джерело - УХЛ.

У віці 78 років помер колишній захисник клубів НХЛ Браян Вотсон.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

В якості гравця він провів в лізі 16 сезонів, виступаючи за Монреаль, Детройт, Окленд, Вашингтон, Піттсбург і Сент-Луїс. У 877 матчах набрав 152 (17+135) очки і 2214 хвилини штрафу.

На момент завершення кар'єри в 1979 році він був лідером ліги по штрафному часу, а зараз займає 42-е місце в історії. У сезоні-1980/81 Вотсон недовго був головним тренером Едмонтона, який проводив в НХЛ другий сезон.