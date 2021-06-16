УХЛ і ФХУ спільно проведуть чемпіонат України

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УХЛ і Федерації хокею України домовилися щодо спільного проведення чемпіонату України з хокею сезону 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Було домовлено, що ФХУ входить до складу засновників УХЛ з часткою 50%, друга частка в 50% залишиться за УХЛ. Виходячи з цього Федерація і Ліга розділять правові, фінансові та маркетингові обов'язки, також між Федерацією і клубами встановлюється паритет в прийнятті рішень.

Крім того, було підтверджено, що з сезону 2021/22 кожна команда зможе заявити не більше 11 легіонерів, а в розкладі будуть передбачені паузи для збірної України.

Раніше, в Україні створили Молодіжну хокейну лігу.