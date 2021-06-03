 В Україні створили Молодіжну хокейну лігу | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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В Україні створили Молодіжну хокейну лігу

Сьогодні 16:10 232 0
Лігу очолив відомий український спеціаліст
В Україні створили Молодіжну хокейну лігу
#УХЛ

Джерело - uhl.ua.

Керівництво Української хокейної асоціації прийняло рішення про створення Молодіжної хокейної ліги.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Метою створення Ліги є надання молодим хокеїстам належної ігрової практики, створення умов для розвитку і прогресу юнаків, а також досягнення необхідного ігрового рівня, який дозволить вихованцям хокейних шкіл України стати професійними хокеїстами.

Молодіжна хокейна ліга надасть значну підтримку командам-учасникам ліги: частково покриє витрати на екіпіровку (покупка ключок), забезпечить трансляцію всіх матчів не менше ніж з двох камер, покриє витрати на суддівство матчів, а також транспортні витрати.

Генеральним директором Ліги став ексгравець збірної України, головний тренер Білого Барса Костянтин Буценко.

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