 Сокіл продовжив контракт з лідером команди | Хокей | Champion.com.ua
Костюк - Швьонтек: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ролан Гаррос. LIVE
Сьогодні 22:08 5402 4
Шевченко: На Євро стільки моментів створювати ми не будемо
Сьогодні 22:09 204
Збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі
Сьогодні 20:54 712
Україна - Кіпр 4:0. Як це було
Сьогодні 20:53 23696
Леоненко вибачився перед футбольною спільнотою України
Сьогодні 20:40 2264 5
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції
Сьогодні 20:39 2037
Уткін: Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським
Сьогодні 20:24 1784
Паралімпійська збірна України виграла 39 медалей на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:39 219
Україна - Кіпр: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 19:02 7577
Пятов та Соболь вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Кіпром
Сьогодні 17:39 576
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:32 5035
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:39 2036
Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України?
Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України? Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:28 460
Ще один пенальті. Зінченко подвоїв перевагу України
Ще один пенальті. Зінченко подвоїв перевагу України Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:16 438
Ярмоленко з пенальті відкрив рахунок у матчі проти Кіпру
Ярмоленко з пенальті відкрив рахунок у матчі проти Кіпру Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:02 565
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Андрій Твердохліб
04.06.2021 21:31 933 1
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині Андрій Твердохліб
04.06.2021 21:00 1933 2
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
04.06.2021 18:22 2516 2
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
04.06.2021 17:51 1343
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
04.06.2021 12:20 472
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
04.06.2021 11:45 5764
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
04.06.2021 11:05 87497 5
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2021 23:00 3711 1
Зубков забиває дебютний гол за збірну України
Зубков забиває дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
03.06.2021 21:29 1774
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної Андрій Твердохліб
03.06.2021 20:40 614
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сокіл продовжив контракт з лідером команди

Сьогодні 22:41 104 0
Угода Рубана розрахована на 3 роки
Сокіл продовжив контракт з лідером команди
#Рубан, #Сокіл

Джерело - uhl.ua.

Київський Сокіл продовжив контракт з найрезультативнішим форвардом регулярного чемпіонату сезону 2020/21 Антоном Рубаном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода хокеїста розрахована на 3 сезони. 

У сезоні 2020/21 форвард киян провів 48 матчів, набравши при цьому 49 (24+25) очок при показнику корисності +16. Така результативність дозволила нападнику зайняти перший бомбардирський рядок в Соколі і п'яту в загальній гонці чемпіонату.

Раніше, визначені групи на чемпіонат світу 2022 року. 

Коментарі ()