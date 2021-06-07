Сокіл продовжив контракт з лідером команди

Джерело - uhl.ua.
Київський Сокіл продовжив контракт з найрезультативнішим форвардом регулярного чемпіонату сезону 2020/21 Антоном Рубаном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода хокеїста розрахована на 3 сезони.
У сезоні 2020/21 форвард киян провів 48 матчів, набравши при цьому 49 (24+25) очок при показнику корисності +16. Така результативність дозволила нападнику зайняти перший бомбардирський рядок в Соколі і п'яту в загальній гонці чемпіонату.
Раніше, визначені групи на чемпіонат світу 2022 року.