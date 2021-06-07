Сокіл продовжив контракт з лідером команди

Угода Рубана розрахована на 3 роки

Київський Сокіл продовжив контракт з найрезультативнішим форвардом регулярного чемпіонату сезону 2020/21 Антоном Рубаном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода хокеїста розрахована на 3 сезони.

У сезоні 2020/21 форвард киян провів 48 матчів, набравши при цьому 49 (24+25) очок при показнику корисності +16. Така результативність дозволила нападнику зайняти перший бомбардирський рядок в Соколі і п'яту в загальній гонці чемпіонату.

Раніше, визначені групи на чемпіонат світу 2022 року.