 Визначені групи на чемпіонат світу 2022 року | Хокей | Champion.com.ua
Ребров - головний тренер Аль-Айна
Вчора 22:11 3624 1
Пятов та Соболь вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Кіпром
Сьогодні 17:39 157
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 16:12 1799
Костюк - Швьонтек: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ролан Гаррос. LIVE
Сьогодні 14:09 4064 4
Україна - Кіпр: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:43 4105
Стала відома зарплата Реброва в Аль-Айні
Сьогодні 11:12 2929
Шевченко назвав причину поганої реалізації збірної України
Сьогодні 10:45 1432
В УЄФА відреагували на форму збірної України
Сьогодні 09:41 5172 1
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 09:10 21992
Україна - Кіпр: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 01:07 1753
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Андрій Твердохліб
04.06.2021 21:31 921 1
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині Андрій Твердохліб
04.06.2021 21:00 1873 2
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
04.06.2021 18:22 2472 2
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
04.06.2021 17:51 1327
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
04.06.2021 12:20 456
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
04.06.2021 11:45 5752
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
04.06.2021 11:05 87308 5
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2021 23:00 3701 1
Зубков забиває дебютний гол за збірну України
Зубков забиває дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
03.06.2021 21:29 1763
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної Андрій Твердохліб
03.06.2021 20:40 607
Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020 Дима Копий
03.06.2021 16:32 934
Нарешті. Новачки збірної України виконали україномовну пісню
Нарешті. Новачки збірної України виконали україномовну пісню Valeriy Ruchka
03.06.2021 15:21 2219
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
03.06.2021 14:44 4143
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.06.2021 12:50 6201
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
03.06.2021 11:03 3895
Прямі трансляції
Навколо спорту

Визначені групи на чемпіонат світу 2022 року

Сьогодні 16:09 532 0
Чемпіонат відбудеться Фінляндії
Визначені групи на чемпіонат світу 2022 року
#Канада, #Фінляндія

Джерело - sport.ua.

Міжнародна федерація хокею визначила групи на наступний чемпіонат світу, який відбудеться у Фінляндії.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Оскільки за підсумками ЧС-2021 ніхто не вилітає і не піднімається в класі, то склад команд залишився тим же, однак групи будуть інші.

Група A: Канада, Російський олімпійський комітет, Німеччина, Швейцарія, Словаччина, Данія, Казахстан, Італія.

Група B: Фінляндія, США, Чехія, Швеція, Латвія, Норвегія, Білорусь, Велика Британія.

Нагадаємо, Канада в овертаймі вирвала перемогу у Фінляндії та виграла чемпіонат світу.

Коментарі ()