Визначені групи на чемпіонат світу 2022 року

Джерело - sport.ua.
Міжнародна федерація хокею визначила групи на наступний чемпіонат світу, який відбудеться у Фінляндії.
Про це повідомляє пресслужба федерації.
Оскільки за підсумками ЧС-2021 ніхто не вилітає і не піднімається в класі, то склад команд залишився тим же, однак групи будуть інші.
Група A: Канада, Російський олімпійський комітет, Німеччина, Швейцарія, Словаччина, Данія, Казахстан, Італія.
Група B: Фінляндія, США, Чехія, Швеція, Латвія, Норвегія, Білорусь, Велика Британія.
Нагадаємо, Канада в овертаймі вирвала перемогу у Фінляндії та виграла чемпіонат світу.