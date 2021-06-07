Визначені групи на чемпіонат світу 2022 року

Чемпіонат відбудеться Фінляндії

Міжнародна федерація хокею визначила групи на наступний чемпіонат світу, який відбудеться у Фінляндії.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Оскільки за підсумками ЧС-2021 ніхто не вилітає і не піднімається в класі, то склад команд залишився тим же, однак групи будуть інші.

Група A: Канада, Російський олімпійський комітет, Німеччина, Швейцарія, Словаччина, Данія, Казахстан, Італія.

Група B: Фінляндія, США, Чехія, Швеція, Латвія, Норвегія, Білорусь, Велика Британія.

Нагадаємо, Канада в овертаймі вирвала перемогу у Фінляндії та виграла чемпіонат світу.