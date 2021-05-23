 Казахстан – Фінляндія 2:1. Відеоогляд матчу | Хокей | Champion.com.ua
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Казахстан – Фінляндія 2:1. Огляд матчу

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Казахстан – Фінляндія 2:1. Огляд матчу
#Чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Казахастан здобув важку перемогу по булітам над Фінляндією на чемпіонаті світу в Латвії.

Чемпіонат світу з хокею
23 травня
Група B

Казахстан – Фінляндія 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)
(3:1 по булітам)

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