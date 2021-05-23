Також, Білорусь сенсаційно переграла Швецію

Джерело - Чемпіон.

Казахастан здобув важку перемогу по булітам над Фінляндією на чемпіонаті світу в Латвії.

Чемпіонат світу з хокею

23 травня

Група B

Казахстан – Фінляндія 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

(3:1 по булітам)

Раніше Словаччина переграла Великобританію,