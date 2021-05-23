Джерело - Чемпіон.
У Латвії відбулося два матчі в рамках чемпіонату світу з хокею.
Чемпіонат світу з хокею
23 травня
Група A
Швеція – Білорусь 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Група B
Казахстан – Фінляндія 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)
(3:1 по булітам)
|№
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|1
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|4
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|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У Латвії відбулося два матчі в рамках чемпіонату світу з хокею.
Швеція – Білорусь 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Група B
Казахстан – Фінляндія 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)
(3:1 по булітам)