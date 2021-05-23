Раніше Словаччина переграла Великобританію,

Джерело - Чемпіон.

У Латвії відбулося два матчі в рамках чемпіонату світу з хокею.

Чемпіонат світу з хокею

23 травня

Група A

Швеція – Білорусь 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Група B

Казахстан – Фінляндія 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

(3:1 по булітам)

Раніше Словаччина переграла Великобританію,