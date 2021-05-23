 Білорусь сенсаційно переграла Швецію на чемпіонаті світу з хокею | Хокей | Champion.com.ua
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Білорусь сенсаційно переграла Швецію, Фінляндія поступилася Казахстану на чемпіонаті світу

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#Чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

У Латвії відбулося два матчі в рамках чемпіонату світу з хокею.

Чемпіонат світу з хокею
23 травня
Група A

Швеція – Білорусь 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Група B

Казахстан – Фінляндія 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)
(3:1 по булітам)

Раніше  Словаччина переграла Великобританію,

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