Збірна України відправилася на турнір до Словенії

Шахрайчук вніс до заявки 22 хокеїсти

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 травня, збірна України з хокею вилетіла до Словенії, де візьме участь в турнірі Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Тренер Вадим Шахрайчук вніс до заявки 22 хокеїсти.

Воротарі: Дмитро Кубрицький (ХК Сокіл), Артур Оганджанян (New Hampshire Jr. Monarchs, США).

Захисники: Всеволод Толстушко, Олександр Александров (усі - ХК Кременчук), Іван Сисак, Артур Чолач (усі - ХК Сокіл), Денис Матусевич (ХК Дніпро), Артем Гребеник (ХК Білий Барс), Ігор Мережко (ХК Рубін, Росія), Андрій Євтухов (SpringfieldJr. Pics, США).

Нападники: Сергій Бабинець, Роман Благий, Дмитро Даниленко, Денис Бородай (усі - ХК Білий Барс), Олексій Ворона, Андрій Денискін, Іван Савченко (усі - ХК Кременчук), Гліб Кривошапкін (ХК Краматорськ), Вадим Мазур (ХК Маріуполь), Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Богдан Ступак (усі - ХК Сокіл).

Збірна України зіграє проти Польщі, Словенії, Австрії, Румунії та Франції.

Раніше, федерація хокею України намагається зірвати участь Донбасу в Лізі Чемпіонів.