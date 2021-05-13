Донбас призначив Микульчика головним тренером

З квітня він очолював донеччан на тимчасовій основі

Джерело - ХК Донбас.

Білоруського фахівця Павла Микульчика призначено головним тренером команди Донбас.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт підписаний за схемою 2+1.

З квітня Микульчик очолював Донбас на тимчасовій основі і привів команду до перемоги в чемпіонаті України.

До приходу в Донбас 45-річний білорус тренував Краматорськ, з яким вийшов в 1/4 фіналу плей-оф УХЛ в сезоні, що завершився. Раніше Микульчик також очолював білоруську Ліду.

В кінці квітня Донбас став восьмиразовим чемпіоном України. У фінальній серії донеччани впевнено перемогли Сокіл (4:0).

Раніше, федерація хокею намагається зірвати участь Донбасу в Лізі Чемпіонів.