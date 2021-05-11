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ФХУ приймає заявки на участь у чемпіонаті України

Сьогодні 13:13 617 0
Старт сезону заплановано на кінець серпня
ФХУ приймає заявки на участь у чемпіонаті України
#ФХУ

Джерело - fhu.com.ua.

Федерація хокею України на правах офіційного організатора спортивних змагань з хокею оголошує прийом заявок від хокейних клубів на участь в національному чемпіонаті України з хокею в сезоні 2021-2022 років.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Прийом заявок триватиме до 15 липня 2021 року. До участі в змаганні можуть бути допущені професіональні хокейні клуби різних форм власності, команди ФСТ, збірні команди областей.

Кожна команда-учасниця проведе щонайменше 40 матчів у регулярному чемпіонаті. Команди зможуть використовувати у матчах не більше 10 легіонерів.

Старт сезону заплановано на кінець серпня, відразу після проведення відновленого розіграшу Кубку України.

Раніше, УХЛ подала позов проти ФХУ.

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