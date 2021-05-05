УХЛ подала позов проти ФХУ

УХЛ буде в суді буде відстоювати контракт з ФХУ щодо організації чемпіонату України.

Про це розповів генеральний директор ліги Сергій Варламов.

"Ми дійсно подали в суд позов проти Федерації хокею України. Договір між УХЛ і ФХУ був підписаний в 2019 році відразу на 3 сезону, і діє до 30 квітня 2022 року.

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3 квітня відбулася тристороння зустріч: клуби, Ліга і Федерація. Ми всі прийшли туди з бажанням конструктивної бесіди, хотілося все ж почути хоч щось про плани Федерації під "новим" керівництвом. Замість цього розмова почалася з фраз президента ФХУ Георгія Зубко про те, що вони провели якийсь "аудит договору з УХЛ", який розкрив масу порушень, і договір потрібно негайно розірвати. Пізніше вони направили нам відповідний лист", - розповів Варламов.