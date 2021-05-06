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Сокіл підписав воротаря збірної України

Сьогодні 12:55 181 0
Дмитро Кубрицький минулий сезон провів у складі Сокола, а до цього грав у Словаччині та Угорщині.
Сокіл підписав воротаря збірної України
#Сокіл, #Кубрицький, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Першим гравцем, з яким Сокіл заключив контракт в міжсезоння, стал воротар збірної України Дмитро Кубрицький. З 18-річним Кубрицьким клуб підписав 3-річний контракт. 

Дмитро мав декілька пропозицій від команд УХЛ, але вирішив залишитися в Соколі, - розповів віце-президент клубу В’ячеслав Лецкан. - Він допоміг команді в першості УХЛ, тож розраховуємо на нього і в наступному, дуже відповідальному для Сокола сезоні. А поки бажаємо Дмитру успіхів у складі збірної України в словенської Любляни, де з 15 до 21 травня наша національна дружина зіграє на міжнародному турнірі "Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament". Нагадаю, до збірної України було запрошено шість гравців, які минулого сезону захищали кольори Сокілу. Окрім Кубрицького це захисники Іван Сисак і Артур Чолач, а також нападаючі Андрій Міхнов, Дмитро Німенко та Богдан Ступак. 

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Дмитро Кубрицький минулий сезон провів у складі Сокола, а до цього грав у Словаччині та Угорщині. 

Максим Розенко, Чемпіон

фото Дениса Носова

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