УХЛ подала в суд на ФХУ

Ліга хоче проводити сезон 2021/22

Джерело - ФХУ.

УХЛ подала на ФХУ в суд, вимагаючи визнати договір на проведення чемпіонату України в сезоні 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Раніше ФХУ повідомила, що УХЛ не має права організовувати сезон 2021/22, оскільки контракт завершився. УХЛ, в свою чергу, стверджує, що договір діє ще рік.

ФХУ підтвердила, що контракт діяв до квітня 2022 року, але федерація використала пункт про розірвання договору в односторонньому порядку.

УХЛ тим часом вже прийняла заявки від 7 клубів на участь в сезоні 2021/22.