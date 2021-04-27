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УХЛ подала в суд на ФХУ

Сьогодні 16:40 473 0
Ліга хоче проводити сезон 2021/22
УХЛ подала в суд на ФХУ
#УХЛ, #ФХУ

Джерело - ФХУ.

УХЛ подала на ФХУ в суд, вимагаючи визнати договір на проведення чемпіонату України в сезоні 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Раніше ФХУ повідомила, що УХЛ не має права організовувати сезон 2021/22, оскільки контракт завершився. УХЛ, в свою чергу, стверджує, що договір діє ще рік.

ФХУ підтвердила, що контракт діяв до квітня 2022 року, але федерація використала пункт про розірвання договору в односторонньому порядку.

УХЛ тим часом вже прийняла заявки від 7 клубів на участь в сезоні 2021/22.

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