 ТОВ УХЛ більше не є співорганізатором проведення чемпіонату України | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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ТОВ УХЛ більше не є співорганізатором проведення чемпіонату України

Сьогодні 18:54 644 0
Офіційне роз’яснення Федерації хокею України щодо проведення чемпіонату України-2021/2022
ТОВ УХЛ більше не є співорганізатором проведення чемпіонату України
#УХЛ

Джерело - fhu.com.ua.

ТОВ УХЛ більше не є співорганізатором проведення чемпіонату України сезону 2021/2022 років.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Сьогодні, 26 квітня 2021 року, ТОВ УХЛ на сайті uhl.ua оголосила про прийом заявок від клубів на участь у чемпіонаті України в сезоні-2021/2022 з хокею з шайбою. 

Але після завершення фінальної серії між Соколом і Донбасом ТОВ УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України. Про що ТОВ УХЛ була офіційно проінформована 7 квітня 2021 року в листі від Федерації хокею України. Відповідно і приймати заявки ТОВ УХЛ на наступний сезон національної першості не може.

ФХУ також запросила ТОВ УХЛ до подальшої співпраці та запропонувала укласти новий договір на рівних умовах. Однак відповіді від ТОВ УХЛ Федерація не отримала.

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