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Донбас знищив Дніпро та вийшов у фінал УХЛ

Вчора 20:12 809 0
Донбас у фіналі зіграє з київським Соколом
Донбас знищив Дніпро та вийшов у фінал УХЛ
#Донбас, #Дніпро, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Донбас у п'ятому матчі півфінальному матчі плей-оф української хокейної ліги обіграв Дніпро.

Матч завершився перемогою донецького клубу з рахунком 7:2.

Таким чином, Донбас вчетверте у серії обіграв Дніпро і вийшов у фінал чемпіонату.

Актуально: Сокіл впевнено вийшов до фіналу плей-оф УХЛ

Українська хокейна ліга
1/2 фіналу, П'ятий матч
8 квітня

Донбас - Дніпро 7:2 (1:0, 5:0, 1:2)

Шайби: 1:0 Карамнов (Казаковцев), 2:19. 2:0 Кобелєв, 21:13. 3:0 Пангелов-Юлдашев, 23:42. 4:0 Лялька (Колесніковс, Пересунько), 36:24. 5:0 Мілєхін (Захаров, Тунхузін), 39:33. 6:0 Сигарьова, 39:57. 6:1 Ратушний (Швецов - шостий польовий), 47:48. 7:1 Кобелєв (Сигарьов, Шишлянніков), 57:57. 7: 2 Швецов (Крисанов, Галеев)

Раніше, Донбас звільнив головного тренера після розгрому від Дніпра.

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