Визначився перший фіналіст плей-оф УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі 1/2 фіналу УХЛ Сокіл вдома переграв Кременчук.

Для київської команди це стала четверта перемога у серії, яка дозволила впевнено вийти до фіналу плей-оф УХЛ.

Українська хокейна ліга

1/2 фіналу, четвертий матч

7 квітня

Сокіл - Кременчук 4:3 ОВ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 01:14 Чолач, 2:0 - 15:31 Ступак, 2:1 - 33:52 Толстушко, 2:2 - 15:27 Гріцкіх, 2:3 - 50:56 Орлов, 3:3 - 53:53 Чолач, 4:3 - 67:43 Гільманов

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