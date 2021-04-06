Дніпро розгромив Донбас у півфіналі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Дніпро вдома обіграв Донбас у четвертому півфінальному матчі плей-оф української хокейної ліги.
Дніпро здобув першу перемогу над Донбасом в півфіналі плей-оф УХЛ і продовжив серію на ще один матч.
Наступна зустріч відбудеться в Дружківці 8 квітня. Початок о 18:00.
Українська хокейна ліга
1/2 фіналу, Четвертий матч
6 квітня
Дніпро - Донбас 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
(Рахунок у серії 1:3)
Шайби: 1:0 Крисанов (Галєєв, Швецов), 31:37; 2:0 Дурдієв (Крисанов), 26:17; 3:0 Швецов, 32:46; 4:0 Каракулько (Ратушний), 33:53;
Нагадаємо, Кременчук програв Соколу.