Дніпро розгромив Донбас у півфіналі УХЛ

Перша перемога Дніпра у півфінальній серії проти Донбаса

Джерело - Чемпіон.

Дніпро вдома обіграв Донбас у четвертому півфінальному матчі плей-оф української хокейної ліги.

Дніпро здобув першу перемогу над Донбасом в півфіналі плей-оф УХЛ і продовжив серію на ще один матч.

Наступна зустріч відбудеться в Дружківці 8 квітня. Початок о 18:00.

Українська хокейна ліга

1/2 фіналу, Четвертий матч

6 квітня

Дніпро - Донбас 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

(Рахунок у серії 1:3)

Шайби: 1:0 Крисанов (Галєєв, Швецов), 31:37; 2:0 Дурдієв (Крисанов), 26:17; 3:0 Швецов, 32:46; 4:0 Каракулько (Ратушний), 33:53;

Нагадаємо, Кременчук програв Соколу.