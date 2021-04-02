Кременчук програв Соколу у півфіналі УХЛ

Київська команда у серії веде 2:0

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі 1/2 фіналу УХЛ Кременчук приймав київський Сокіл.

Гості добре розпочали матч і у середині другого періоду вели у рахунку 4:0. Кременчук зміг відновити інтригу у зустрічі, закинувши три шайби. Ступак відновив перевагу київської команди у дві шайби. Наприкінці матчу Кременчук одну шайбу відіграв.

Українська хокейна ліга

1/2 фіналу, другий матч

2 квітня

Кременчук - Сокіл 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Шайби: 0:1 - 05:23 Гілманов, 0:2 - 09:23 Міхнов, 0:3 - 25:27 Смірнов, 0:4 - 26:04 Панченко, 1:4 - 33:59 Тютченко, 2:4 - 42:16 Григорян, 3:4 - 43:01 Орлов, 3:5 - 47:10 Ступак, 4:5 - 59:19 Коробов

Рахунок у серії 0:2

Нагадаємо, Донбас здолав Дніпро у півфіналі УХЛ.