 Донбас оформив третю перемогу над Дніпром у півфіналі плей-оф | Хокей | Champion.com.ua
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Донбас оформив третю перемогу над Дніпром у півфіналі плей-оф

Сьогодні 17:14 662 0
Поєдинок завершився з рахунком 4:8
Донбас оформив третю перемогу над Дніпром у півфіналі плей-оф
#Дніпро, #Донбас, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро приймав Донбас у третьому півфінальному матчі плей-оф української хокейної ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 4:8 на користь гостьової команди.

Українська хокейна ліга
1/2 фіналу, третый матч
4 квітня

Дніпро - Донбас 4:8 (0:2, 1:4, 3:2)

Шайби: 0:1 - 8:23 Лялька,  0:2 - 15:56 Монс, 0:3 - 25:33 Пересунько, 0:4 - 28:53 Льлька, 0:5 - 31:03 Журавльов,  1:5 - 33:18 Крисанов,  1:6 - 39:43 Сигарьов, 2:6 - 40:56 Крисанов, 2:7 - 41:24 Пересунько, 3:7 - 42:00 Янішевський, 4:7 - 44:43 Янішевський, 4:8 - 46:09 Кобелєв

Рахунок у серії 0:3

Нагадаємо, Кременчук програв Соколу.

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