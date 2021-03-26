Сокіл розгромив Маріуполь та вийшов у півфінал УХЛ

Сокіл вийшов у півфінал УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У третьому вирішальному матчі чвертьфінальної серії УХЛ Сокіл обіграв Маріуполь.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь киян.

У півфіналі Сокіл зустрінеться з Кременчуком. Перші два матчі 1/2 фіналу плей-оф УХЛ відбудуться в Кременчуці - 31 березня і 2 квітня.

Чемпіонат України - УХЛ

Плей-оф, 1/4 фіналу

26 березня

Сокіл - Маріуполь 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

(Рахунок в серії - 2:1)

Шайби: 1:0 Смирнов (Гильманов), 00:46; 2:0 Морозов (Курбатов, Павленко), 2:15; 3:0 Андрейків (Ступак), 26:38; 4:0 Німенко (Кузьменко), 37:36.

Раніше, Дніпро у третьому овертаймі дотиснув Краматорськ та зрівняв рахунок у серії.