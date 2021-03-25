Дніпро у третьому овертаймі дотиснув Краматорськ та зрівняв рахунок у серії

Команди провели на льоду 112 хвилин чистого ігрового часу

Джерело - Чемпіон.

Дніпро у другому матчі чвертьфіналу УХЛ обіграв Краматорськ.

Доля поєдинку вирішилася тільки в третьому овертаймі. Переможну шайбу на свій рахунок записав Рузаль Галєєв.

Відзначимо, що цей матч став найдовшим в історії чемпіонатів УХЛ - команди провели понад 112 хвилин чистого ігрового часу.

Чемпіонат України - УХЛ

Плей-оф, 1/4 фіналу

25 березня

Дніпро - Краматорськ 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

(Рахунок в серії - 1:1)

Шайби: 1:0 Гасніков (Швецов, Афанасьєв), 28:13; 1:1 Подзіньш (Ципнятов, Жвачкін, більш.), 36:39; 2:1 Галєєв (Янішевський), 112:09;

Раніше, Краматорськ обіграв Дніпро у чвертьфіналі УХЛ