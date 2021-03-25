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Дніпро у третьому овертаймі дотиснув Краматорськ та зрівняв рахунок у серії

Сьогодні 23:15 139 0
Команди провели на льоду 112 хвилин чистого ігрового часу
Дніпро у третьому овертаймі дотиснув Краматорськ та зрівняв рахунок у серії
#Дніпро, #Краматорськ, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро у другому матчі чвертьфіналу УХЛ обіграв Краматорськ.

Доля поєдинку вирішилася тільки в третьому овертаймі. Переможну шайбу на свій рахунок записав Рузаль Галєєв.

Відзначимо, що цей матч став найдовшим в історії чемпіонатів УХЛ - команди провели понад 112 хвилин чистого ігрового часу.

Чемпіонат України - УХЛ
Плей-оф, 1/4 фіналу
25 березня

Дніпро - Краматорськ 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

(Рахунок в серії - 1:1)

Шайби: 1:0 Гасніков (Швецов, Афанасьєв), 28:13; 1:1 Подзіньш (Ципнятов, Жвачкін, більш.), 36:39; 2:1 Галєєв (Янішевський), 112:09;

Раніше, Краматорськ обіграв Дніпро у чвертьфіналі УХЛ

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