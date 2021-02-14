Сокіл залишився на третьому місці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 34-го туру УХЛ київський Сокіл святкував виїзну перемогу над Маріуполем.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

34 тур, 14 лютого

Маріуполь - Сокіл 5:6 Б (1:1, 2:2, 2:2, 0:0, 1:3)

Шайби: 07:41 Рубан (Олендаренко, Німенко, 0:1 - більш.), 12:27 Градусов (Ложкін, 1:1), 22:39 Кузьменко (Міхнов, Рубан, 1:2 - більш.), 23:16 Коваленко (Чердак, 2:2), 33:12 Голубич (Рубан, Кузьменко, 3: -більш.), 35:35 Кудрін (3:3), 41:56 Ступак (Олендаренко, 3:4), 44:07 Ліхачьов (Зайцев, Корчоха, 4:4), 58:50 Градусов (Карпенко, Луговий, 5:4), 59:50 Рубан (Кузьменко, Міхнов, 5:5)

Раніше, Білий Барс програв Краматорську у 34 турі УХЛ.