Білий Барс програв Краматорську у 34 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 34-го туру УХЛ Білий Барс приймав Краматорськ.
Гості святкували складну перемогу в овертаймі. Переможну шайбу закинув Мальцев.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
34 тур, 14 лютого
Білий Барс - Краматорськ 3:4 ОВ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Шайби: 1:0 Бабинець (Даниленко, Сушков), 3:52; 1:1 Сурсов (Столяренко, Ципнятов), 6:13; 1:2 Жвачкін (Золотухін), 12:54; 1:3 Гринь, 24:17; 2:3 Грабовецький, 30:08; 3:3 Благой (Даниленко, Бабинець), 41:52; 3:4 Мальцев (Золотухін), 62:31.
Раніше, Кременчук переміг Дніпро в УХЛ.