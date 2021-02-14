 Білий Барс програв Краматорську у 34 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Білий Барс програв Краматорську у 34 турі УХЛ

Сьогодні 16:24 234 0
Гості вирвали перемогу в овертаймі
Білий Барс програв Краматорську у 34 турі УХЛ
#Білий Барс, #Краматорськ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 34-го туру УХЛ Білий Барс приймав Краматорськ.

Гості святкували складну перемогу в овертаймі. Переможну шайбу закинув Мальцев.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
34 тур, 14 лютого

Білий Барс - Краматорськ 3:4 ОВ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 Бабинець (Даниленко, Сушков), 3:52; 1:1 Сурсов (Столяренко, Ципнятов), 6:13; 1:2 Жвачкін (Золотухін), 12:54; 1:3 Гринь, 24:17; 2:3 Грабовецький, 30:08; 3:3 Благой (Даниленко, Бабинець), 41:52; 3:4 Мальцев (Золотухін), 62:31.

Раніше, Кременчук переміг Дніпро в УХЛ.

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