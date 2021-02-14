 Сокіл у серії булітів переміг Маріуполь у 32 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
Підгрушна фінішувала сьомою у персьюті на чемпіонаті світу
Сьогодні 17:03 812
СК Дніпро-1 без шансів переграв Інгулець у 14 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 278
ЧС-2021. Жінки. Гонка переслідування 10 км: Як це було
Сьогодні 17:00 4965
Олександрія переграла Маріуполь у 14 турі УПЛ
Сьогодні 16:07 1143
Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 5565
Прима у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті світу
Сьогодні 14:58 985
ЧС-2021. Чоловіки. Гонка переслідування 12.5 км: Як це було
Сьогодні 14:51 4610
ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:04 1947
Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Australian Open. LIVE
Сьогодні 13:00 2920
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції
Сьогодні 10:13 17348
Блоги
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:35 517
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:19 500
Відео дня. Мілевський з рукою на серці заспівав гімн України перед матчем УПЛ
Відео дня. Мілевський з рукою на серці заспівав гімн України перед матчем УПЛ Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 999
Іванісеня втратив зуб у матчі з Десною. Сьогодні він веде свою кохану під вінець
Іванісеня втратив зуб у матчі з Десною. Сьогодні він веде свою кохану під вінець Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:48 1335
Колишній баскетболіст зарізав дівчину. Злочин потрапив на відео. ВІДЕО 18+
Колишній баскетболіст зарізав дівчину. Злочин потрапив на відео. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
Вчора 20:28 1500
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона Андрій Твердохліб
12.02.2021 14:26 2417
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів Андрій Твердохліб
12.02.2021 13:57 4897
8 фільмів про спорт, що надихають
8 фільмів про спорт, що надихають Андрій Твердохліб
12.02.2021 12:05 853
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу Андрій Твердохліб
12.02.2021 12:05 612
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро Андрій Твердохліб
12.02.2021 11:33 12165 2
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону Андрій Твердохліб
12.02.2021 10:15 956
Відео дня. Яремчук забиває черговий гол за Гент
Відео дня. Яремчук забиває черговий гол за Гент Андрій Твердохліб
12.02.2021 07:09 3473
Дворазова чемпіонка світу знялася оголеною для Playboy. Дуже відверті фото 18+
Дворазова чемпіонка світу знялася оголеною для Playboy. Дуже відверті фото 18+ Valeriy Ruchka
12.02.2021 06:22 7228
УЄФА пригадав божевільний гол Реброва у Лізі чемпіонів
УЄФА пригадав божевільний гол Реброва у Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
11.02.2021 21:22 5456
УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club
УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club Андрій Твердохліб
11.02.2021 19:58 599
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:25 Футбол Шабанов прибув у розташування Легії 64
19:11 Футбол Реал на класі переміг Валенсію у 23 турі Ла-Ліги 155
18:55 Футбол СК Дніпро-1 без шансів переграв Інгулець у 14 турі УПЛ 278
18:52 Футбол Рух зіграв внічию з Ворсклою у 14 турі УПЛ 279
18:42 Хокей. УХЛ Сокіл у серії булітів переміг Маріуполь у 32 турі УХЛ 299
18:35 Блог Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах 529
18:33 Футбол Айнтрахт вдома переміг Кельн у 21 турі Бундесліги 243
18:21 Баскетбол Миколаїв поступився Запоріжжю у Суперлізі 239
18:12 Футбол Сент-Етьєн переміг Ренн, Анже програв Нанту. Результати матчів 25 туру Ліги 1 151
18:03 Футбол Манчестер Юнайтед не переграв Вест Бромвіч у 24 турі АПЛ 346
17:54 Футбол Аталанта з Маліновським вирвала перемогу у Кальярі у 22 турі Серії А 647
17:40 Хокей. УХЛ Білий Барс - Краматорськ 3:4. Огляд матчу 396
17:22 Футбол Реал Сосьєдад переграв Хетафе у 23 турі Ла-Ліги 397
17:03 Біатлон Підгрушна фінішувала сьомою у персьюті на чемпіонаті світу 812
17:00 Біатлон ЧС-2021. Жінки. Гонка переслідування 10 км: Як це було 4965
16:54 Футбол Маріуполь - Олександрія 0:1. Огляд матчу 607
16:46 Пряма трансляція Рух - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE 2464
16:43 Теніс Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на поєдинок 1/8 фіналу Australian Open 779
16:39 Футбол Колос - Шахтар 0:0. Огляд матчу 846
16:24 Хокей. УХЛ Білий Барс програв Краматорську у 34 турі УХЛ 657
16:19 Блог Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження 504
16:14 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Жінки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE 1620
16:07 Футбол Олександрія переграла Маріуполь у 14 турі УПЛ 1143
15:56 Футбол Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ 5565
15:41 Футбол Рома без проблем перемогла Удінезе у 22 турі Серії А 533

Сокіл у серії булітів переміг Маріуполь у 32 турі УХЛ

Сьогодні 18:42 299 0
Сокіл залишився на третьому місці у турнірній таблиці
Сокіл у серії булітів переміг Маріуполь у 32 турі УХЛ
#Маріуполь, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У матчі 34-го туру УХЛ київський Сокіл святкував виїзну перемогу над Маріуполем.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
34 тур, 14 лютого

Маріуполь - Сокіл 5:6 Б (1:1, 2:2, 2:2, 0:0, 1:3)

Шайби: 07:41 Рубан (Олендаренко, Німенко, 0:1 - більш.), 12:27 Градусов (Ложкін, 1:1), 22:39 Кузьменко (Міхнов, Рубан, 1:2 - більш.), 23:16 Коваленко (Чердак, 2:2), 33:12 Голубич (Рубан, Кузьменко, 3: -більш.), 35:35 Кудрін (3:3), 41:56 Ступак (Олендаренко, 3:4), 44:07 Ліхачьов (Зайцев, Корчоха, 4:4), 58:50 Градусов (Карпенко, Луговий, 5:4), 59:50 Рубан (Кузьменко, Міхнов, 5:5)

Раніше, Білий Барс програв Краматорську у 34 турі УХЛ.

Коментарі ()