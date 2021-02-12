Джерело - Чемпіон.
Рада Міжнародної федерації хокею затвердила проведення юніорського чемпіонату світу 2021 року в Техасі (США).
Про це повідомляє офіційний сайт IIHF.
Світова першість буде відбуватися з 26 квітня по 6 травня. Головні матчі турніру прийме арена в місті Фріско.
Другим стадіоном для чемпіонату світу стала арена в Плейно, на якій пройдуть матчі групи А.
Нагадаємо, що раніше рада Міжнародної федерації хокею оголосили про те, що Латвія прийме всі матчі дорослого чемпіонату світу. Ігри відбудуться в Ризі на двох стадіонах - Арені Рига та Олімпійському спортивному центрі з 21 травня по 6 червня 2021 року.