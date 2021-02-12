Турнір відбудеться в США

Джерело - Чемпіон.

Рада Міжнародної федерації хокею затвердила проведення юніорського чемпіонату світу 2021 року в Техасі (США).

Про це повідомляє офіційний сайт IIHF.

Світова першість буде відбуватися з 26 квітня по 6 травня. Головні матчі турніру прийме арена в місті Фріско.

Другим стадіоном для чемпіонату світу стала арена в Плейно, на якій пройдуть матчі групи А.

Нагадаємо, що раніше рада Міжнародної федерації хокею оголосили про те, що Латвія прийме всі матчі дорослого чемпіонату світу. Ігри відбудуться в Ризі на двох стадіонах - Арені Рига та Олімпійському спортивному центрі з 21 травня по 6 червня 2021 року.