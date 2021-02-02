IIHF визначилася з місцем проведення чемпіонату світу з хокею

ЧС-2021 відбудеться з 21-го травня по 6-е червня

Міжнародна федерація хокею на своєму засіданні вирішила, що чемпіонат світу-2021 відбудеться у Латвії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Турнір повинні були прийняти Латвія і Білорусь, проте у Мінська ЧС забрали. Раніше повідомлялося, що разом з Латвією турнір могли організовувати Словаччина або Данія, але було вирішено віддати всі матчі Ризі.

ЧС-2021 відбудеться з 21-го травня по 6-е червня.

Минулого року чемпіонат світу, який повинен був відбутися в Швейцарії, скасували через коронавірус.

Нагадаємо, президент організації Рене Фазель повідомив, що ІІХФ хоче провести ЧС-2021 в одній країні.