Краматорськ обіграв Дніпро в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Дніпро у регулярному чемпіонаті УХЛ вдома поступився Краматорську.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
33 тур, 11 лютого
Дніпро - Краматорськ 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)
Шайби: 0:1 Гринь (Столяренко), 2:26; 1:1 Крисанов (Швецов, Целогородцев), 11:24; 2:1 Чернишенко (Каракулька, Матусевич), 12:11; 2:2 Кривошапкин (Ковальов), 20:45; 2:3 Ромащенко (Большаков), 24:55; 3:3 Панасенко (Гасніков, Сірченко), 25:25; 3:4 Столяренко (Гринь, Сурсов), 51:26; 3: 5 Большаков (Сурсов, Гринь), 56:03;
Раніше, Кременчук знищив Білий Барс.