 Краматорськ обіграв Дніпро в УХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Краматорськ обіграв Дніпро в УХЛ

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Краматорськ вперше в сезоні обіграв Дніпро в Херсоні
Краматорськ обіграв Дніпро в УХЛ
#Дніпро, #Краматорськ, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро у регулярному чемпіонаті УХЛ вдома поступився Краматорську.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
33 тур, 11 лютого

Дніпро - Краматорськ 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Шайби: 0:1 Гринь (Столяренко), 2:26; 1:1 Крисанов (Швецов, Целогородцев), 11:24; 2:1 Чернишенко (Каракулька, Матусевич), 12:11; 2:2 Кривошапкин (Ковальов), 20:45; 2:3 Ромащенко (Большаков), 24:55; 3:3 Панасенко (Гасніков, Сірченко), 25:25; 3:4 Столяренко (Гринь, Сурсов), 51:26; 3: 5 Большаков (Сурсов, Гринь), 56:03;

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