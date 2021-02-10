Кременчук знищив Білий Барс у регулярному чемпіонаті УХЛ

Дубль оформив Микола Кисельов

Джерело - Чемпіон.

Кременчук у 33 турі регулярного чемпіонату УХЛ обіграв Білий Барс.

Матч завершився з рахунком 8:1 на користь Кременчука.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

33 тур, 10 лютого

Кременчук - Білий Барс 8:1 (4:1, 3:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Яковлєв (Деніскін, Коробов), 2:35; 2:0 Кисельов (Дубінін, менш.), 6:38; 3:0 Деніскін (Яковлєв, Смирнов), 09:01; 4:0 Тютченко (Созонов, Боєвих), 09:56; 4:1 Гребеник (Бабінець, Даниленко, більш.), 10:47; 5:1 Савченко (Дубінін, Кисельов), 24:33; 6:1 Кисельов (Деніскін, Варава), 33:41; 7:1 Пукс (Хрішпенц, Тютченко, більш.), 39:45; 8:1 Созонов (Пукс, більш.), 57:21.

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