 В УХЛ назвали найкращих гравців січня | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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В УХЛ назвали найкращих гравців січня

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Стали відомі найкращі гравці місяці
В УХЛ назвали найкращих гравців січня
#УХЛ

Джерело - uhl.ua.

Українська хокейна ліга визначила найкращих гравців чемпіонату у січні.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Найкращим воротарем січня став голкіпер Краматорська Денис Коровай. У першому місяці 2021 року "жовто-чорні" видали 5-матчеву переможну серію, в чому була велика заслуга Короваева. Ігри проти Маріуполя і Білого Барса воротар зіграв "на нуль", а всього в 8 матчах відбив 94,4% кидків при коефіцієнті надійності 1.63.

Найкращим захисником місяця названо представника Донбасу Філіп Пангелова-Юлдашева. У 7 матчах захисник набрав 7 (1+6) очок і заробив показник надійності +9, при цьому завершивши все "мікро-матчі" з нульовим або позитивним показником. У матчі з Білим Барсом Пангелов-Юлдашев взяв участь у 3 шайбах (1+2) своєї команди, при цьому донеччани виграли 4:2.

Найкращим нападником січня став форвард київського Сокола Антон Рубан. З показником корисності +9 в 8 матчах хокеїст набрав 12 (6+6) очок, не заробивши результативних балів лише в одній грі місяці.

Раніше, Краматорськ у серії буллітів дотис Маріуполь в УХЛ.

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