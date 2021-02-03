Донбас з труднощами переміг Сокіл у 31 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 31-го туру УХЛ Донбас протистояв київському Соколу.
Матч видався досить напруженим. На швидку шайбу Сокола Донбас до перерви відповів двома. У третьому періоді Сокіл зрівняв рахунок. Та все ж на останній хвилині основного часу зустрічі Сігарьов закинув переможну шайбу.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
31 тур, 3 лютого
Донбас - Сокіл 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Шайби: 0:1 - 02:26 Сисак, 1:1 - 14:22 Лялька, 2:1 - 18:14 Карамнов, 2:2 - 46:33 Гілманов, 3:2 - 59:27 Сігарьов
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