Донбас з труднощами переміг Сокіл у 31 турі УХЛ

Сігарьов закинув переможну шайбу на останній хвилині основного часу зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 31-го туру УХЛ Донбас протистояв київському Соколу.

Матч видався досить напруженим. На швидку шайбу Сокола Донбас до перерви відповів двома. У третьому періоді Сокіл зрівняв рахунок. Та все ж на останній хвилині основного часу зустрічі Сігарьов закинув переможну шайбу.

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31 тур, 3 лютого

Донбас - Сокіл 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 - 02:26 Сисак, 1:1 - 14:22 Лялька, 2:1 - 18:14 Карамнов, 2:2 - 46:33 Гілманов, 3:2 - 59:27 Сігарьов

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