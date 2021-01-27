Сокіл підписав захисника збірної України

Захисник повертається в Україну після 3,5 років виступів в Казахстані

Джерело - УХЛ.

Київський Сокіл уклав контракт із захисником Віталієм Андрейківим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний захисник виступав за Молоду Гвардію в МХЛ (27 матчів, 0 очок), саратовський Кристал в ВХЛ (21 матч, 3 очки) і в чемпіонаті Польщі (78 матчів, 20 очок). У чемпіонаті України Андрейків виступав за Кременчук в сезонах 2015/16 і 2016/17 - 32 гри, 11 очок, ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату.

З 2017 року Віталій Андрейків виступав в чемпіонаті Казахстану в складі Кулагера, Бейбариса і Актобе. Всього за 3 сезони хокеїст набрав 44 (15+29) очки в 164 матчах при показнику корисності +2.

З національної збірної України захисник вигравав Чемпіонат світу в Дивізіоні 1Б у 2016 році.

Нинішній сезон Андрейків розпочинав в Алтаї, провів 2 матчі і набрав 2 (1+1) очки при показнику корисності 0.

У складі Сокола захисник виступатиме під 53 номером.

Нагадаємо, Кременчук розгромив Маріуполь.