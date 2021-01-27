Сокіл підписав захисника збірної України

Джерело - УХЛ.
Київський Сокіл уклав контракт із захисником Віталієм Андрейківим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
25-річний захисник виступав за Молоду Гвардію в МХЛ (27 матчів, 0 очок), саратовський Кристал в ВХЛ (21 матч, 3 очки) і в чемпіонаті Польщі (78 матчів, 20 очок). У чемпіонаті України Андрейків виступав за Кременчук в сезонах 2015/16 і 2016/17 - 32 гри, 11 очок, ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату.
З 2017 року Віталій Андрейків виступав в чемпіонаті Казахстану в складі Кулагера, Бейбариса і Актобе. Всього за 3 сезони хокеїст набрав 44 (15+29) очки в 164 матчах при показнику корисності +2.
З національної збірної України захисник вигравав Чемпіонат світу в Дивізіоні 1Б у 2016 році.
Нинішній сезон Андрейків розпочинав в Алтаї, провів 2 матчі і набрав 2 (1+1) очки при показнику корисності 0.
У складі Сокола захисник виступатиме під 53 номером.
Нагадаємо, Кременчук розгромив Маріуполь.