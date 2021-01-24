 Кременчук розгромив Маріуполь у 28 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Кременчук розгромив Маріуполь у 28 турі УХЛ

Сьогодні 15:41 105 0
Кременчук піднявся на друге місце у турнірній таблиці
Кременчук розгромив Маріуполь у 28 турі УХЛ
#Кременчук, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру УХЛ Кременчук святкував домашню перемогу над Маріуполем.

Господарі перемогли з рахунком 6:3.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
28 тур, 24 січня

Кременчук - Маріуполь 7:3 (4:2, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 - 01:40 Агеєв, 1:1 - 06:19 Варава, 1:2 - 09:21 Чердак, 2:2 - 10:23 Денискін, 3:2 - 13:55 Дубінін, 4:2 - 16:58 Орлов, 5:2 - 33:28 Денискін, 5:3 - 45:22 Бондаренко, 6:3 - 51:46 Денискін, 7:3 - 57:37 Орлов, 8:3 - 59:36 Ворона

Раніше,  Маріуполь відзаявив трьох гравців.

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