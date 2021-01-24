Кременчук розгромив Маріуполь у 28 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 28-го туру УХЛ Кременчук святкував домашню перемогу над Маріуполем.
Господарі перемогли з рахунком 6:3.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
28 тур, 24 січня
Кременчук - Маріуполь 7:3 (4:2, 1:0, 2:1)
Шайби: 0:1 - 01:40 Агеєв, 1:1 - 06:19 Варава, 1:2 - 09:21 Чердак, 2:2 - 10:23 Денискін, 3:2 - 13:55 Дубінін, 4:2 - 16:58 Орлов, 5:2 - 33:28 Денискін, 5:3 - 45:22 Бондаренко, 6:3 - 51:46 Денискін, 7:3 - 57:37 Орлов, 8:3 - 59:36 Ворона
Раніше, Маріуполь відзаявив трьох гравців.