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Краматорськ знищив Крижаних Вовків у 28 турі УХЛ

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#Крижані Вовки, #Краматорськ, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Крижані Вовки приймали Краматорськ у рамках 28 туру української хокейної ліги.

Поєдинок завершився з розгромним рахунком 8:1 на користь гостей.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
28 тур, 24 січня

Крижані Вовки - Краматоськ 1:8 (0:2, 1:4, 0:2)

Шайби: 0:1 - 3:53 Кривошапкін, 0:2 - 4:38 Гринь, 1:2 - 23:28 Хеффернан, 1:3 - 24:33 Сурсов, 1:4 - 36:17 Сурсов, 1:5 - 39:11 Гринь, 1:6 - 39:42 Гринь, 1:7 - 47:53 Гринь, 1:8 - 54:29 Сурсов

Нагадаємо, Кременчук розгромив Маріуполь.

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