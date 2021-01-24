Краматорськ знищив Крижаних Вовків у 28 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Крижані Вовки приймали Краматорськ у рамках 28 туру української хокейної ліги.
Поєдинок завершився з розгромним рахунком 8:1 на користь гостей.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
28 тур, 24 січня
Крижані Вовки - Краматоськ 1:8 (0:2, 1:4, 0:2)
Шайби: 0:1 - 3:53 Кривошапкін, 0:2 - 4:38 Гринь, 1:2 - 23:28 Хеффернан, 1:3 - 24:33 Сурсов, 1:4 - 36:17 Сурсов, 1:5 - 39:11 Гринь, 1:6 - 39:42 Гринь, 1:7 - 47:53 Гринь, 1:8 - 54:29 Сурсов
Нагадаємо, Кременчук розгромив Маріуполь.