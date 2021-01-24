Маріуполь відзаявив трьох гравців

У складі маріупольців проведе чистку складу

Джерело - УХЛ.

ХК Маріуполь виключив зі свого скалу голкіпера Тимура Мамедова і нападників Ріната Дурдієва та Микиту Олійника.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У поточному сезоні в складі сталевих чайок Тимур Мамедов провів 11 матчів, відбив 90,6% кидків і заробив коефіцієнт надійності 3.23.

Рінат Дурдієв в 24 матчах відзначився 5 (2+3) результативними балами при показнику корисності -4. Микита Олійник відіграв 20 матчів, в яких закинув 2 шайби та віддав 4 гольові передачі, заробивши показник корисності +1.

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