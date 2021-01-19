IIHF розглядає три варіанти проведення чемпіонату світу

Фазель і Рада IIHF думають над форматом

Джерело - Трибуна Білорусь.

Міжнародна федерація хокею забрала у Білорусі право проведення чемпіонату світу-2021 і нині перебуває у роздумах щодо проведення турніру.

Про це повідомляє президент IIHF Рене Фазель.

Є три варіанти.

По-перше, повністю віддати турнір Ризі, тому, що столиця Латвії разом з Мінськом повинна була проводити турнір. Але для організації поодинці Латвія повинна встигнути побудувати тимчасову арену.

По-друге, віддати турнір Латвії та Словаччини. Братислава успішно провела чемпіонат світу в 2019 році. І по-третє, віддати турнір Латвії та Данії. Данці приймали турнір у 2018 році.

Рішення повинні прийняти до кінця січня.