IIHF розглядає три варіанти проведення чемпіонату світу

Джерело - Трибуна Білорусь.
Міжнародна федерація хокею забрала у Білорусі право проведення чемпіонату світу-2021 і нині перебуває у роздумах щодо проведення турніру.
Про це повідомляє президент IIHF Рене Фазель.
Є три варіанти.
По-перше, повністю віддати турнір Ризі, тому, що столиця Латвії разом з Мінськом повинна була проводити турнір. Але для організації поодинці Латвія повинна встигнути побудувати тимчасову арену.
По-друге, віддати турнір Латвії та Словаччини. Братислава успішно провела чемпіонат світу в 2019 році. І по-третє, віддати турнір Латвії та Данії. Данці приймали турнір у 2018 році.
Рішення повинні прийняти до кінця січня.