Міхнов: В Україні про мене ніхто не знав

Український хокеїст Андрій Міхнов пригадав дебют у збірній України.

Про це розповів сам хокеїст.

"Я поїхав в настільки ранньому віці, що про мене ніхто не знав, крім якихось обраних людей.

Мені перший раз прийшло запрошення в збірну у 23 роки. Пам'ятаю, в Києві був турнір, де грали збірні Данії, України, моя команда Лада. Цей турнір ми виграли. До мене підійшов Василь Митрофанович. Він був генеральним менеджером в збірній і сказав, що я сподобався Сеуканду і вони хотіли, щоб я приїхав на збори перед чемпіонатом світу.

Дебютний матч у збірній? Я пам'ятаю, що ми їздили до Білорусі, грати товариські ігри проти білоруської збірної. Це був мій перший дебют. Я грав в трійці з Шафаренком і Матерухіним", - розповів Міхнов.