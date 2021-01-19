Міхнов назвав зарплату в канадській OHL

Український хокеїст Андрій Міхнов поділився досвідом виступу в одній з найвідомішій юніорській лізі світу.

Про це розповів сам хокеїст

"У сезоні 2001-2002 і 2002-2003 ти грав в канадській OHL. В одній з кращих юніорських чемпіонатів Канади. Як ти туди потрапив в свої 18 років? Був драфт на носі і, поговоривши з агентом, я вирішив перебратися туди, тому що там на кожному матчі присутній дуже багато скаутів НХЛ.

Поговорив з батьками. Вони були не проти. Який - то новий досвід. Я поїхав. Мене задрафтував і потрапив в команду Садбері Вулвс.

Я летів в невідомість і не знав, що мене чекає. Це був мій перший довгий переліт. В результаті виявилося все супер.

Я отримував 50 канадських доларів на тиждень. Це десь 37 доларів США в тиждень. Ліга була кроком на перспективу, задрафтований. Пожертвувати малим, але потім мати більше", - розповів Міхнов.