Латвія готова самостійно провести чемпіонат світу з хокею-2021.

Про це заявив президент Федерації хокею Латвії Айгарс Калвітіс.

"Латвія готова до будь-якого рішення Міжнародної федерації хокею - може самостійно провести турнір, може разом з іншими країнами.

Та інформація, яка йшла останні тижні, напевно, привела до такого рішення ради. Тому що спонсори деякі відмовляються, політичний тиск є. Швидше за все, рада прийняла мотивоване рішення. Для нас не було несподіванкою, до цього все йшло", - зазначив Калвітіс.