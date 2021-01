Спонсори чемпіонату світу-2021 Skoda та Nivea відмовляться від своїх зобов'язань, якщо турнір відбудеться у Білорусі.

Про це повідомляють пресслужби компаній.

Актуально: МОК заборонив Лукашенку відвідувати Олімпійські ігри

У повідомленні Skoda йдеться, що вона була спонсором ЧС з хокею протягом 28 років, проте поважає права людини і не буде спонсорувати чемпіонат цього, якщо він відбудеться в Білорусі.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG