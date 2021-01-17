Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 10 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
15 січня
Нью-Джерсі – Бостон 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Арізона – Сан-Хосе 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Детройт – Кароліна 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Едмонтон – Монреаль 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Оттава – Торонто 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Рейнджерс – Айлендерс 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Нешвілл – Коламбус 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)
Лос-Анджелес – Міннесота 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
Вегас – Анахайм 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Калгарі – Ванкувер 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Нагадаємо, Донбас розібрався із Маріуполем.