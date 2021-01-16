Донбас розібрався із Маріуполем в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Донбас вдома обіграв Маріуполь в регулярному чемпіонаті УХЛ.
Матч завершився з рахунком 6:2 на користь донецького клубу.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
26 тур, 16 січня
Донбас - Маріуполь 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
Шайби: 2:00 Лялька - 1:0, 10:56 Туркін - 2:0, 14:10 Сигарев - 3:0, 19:40 Мілєхін - 4:0, 31:52 Агєєв - 4:1, 32:41 Пересунько - 5:1, 43:56 Туркін - 6:1, 45:15 Зайцев - 6:2
Нагадаємо, Краматорськ мінімально переміг Дніпро в УХЛ.
Раніше, Білий Барс обіграв Сокіл в УХЛ.