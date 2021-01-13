 Білий Барс обіграв Сокіл в УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
Підручний став сьомим у спринті на Кубку світу
Сьогодні 16:49 1594
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
Сьогодні 15:10 1076
Стаховський потрапив до основної сітки Australian Open
Сьогодні 11:51 726
Цуренко програла росіянці у фіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 11:14 568
Ломаченко втратив одну позицію у рейтингу IBF
Сьогодні 10:24 3853
Арум: Ломаченко націлився на реванш з Лопесом
Сьогодні 09:55 6099
Лопес: Люди несправедливо забули про Ломаченка
Сьогодні 06:14 3556
Українського борця Грицая вигнали з Олімпійського коледжу
Вчора 22:27 3594
Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі
Вчора 20:40 2675
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006
Вчора 19:17 3697
Блоги
Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою
Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:00 1488
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:10 1074
УЄФА привітав Мілевського з днем народження, згадавши його гол у ворота Реала
УЄФА привітав Мілевського з днем народження, згадавши його гол у ворота Реала Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:00 942
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:25 2087
Відео дня. Феноменальний прийом м'яча Яремчука потрапив у головний Instagram-акаунт світового футболу
Відео дня. Феноменальний прийом м'яча Яремчука потрапив у головний Instagram-акаунт світового футболу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:32 1369
Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
Вчора 20:40 2675
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
Вчора 19:17 3696
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Андрій Твердохліб
Вчора 14:40 5527
Відома українська спортсменка стала жертвою шахраїв
Відома українська спортсменка стала жертвою шахраїв Андрій Твердохліб
Вчора 12:48 2219
Дикий крик російського коментатора під час фінішу біатлонної естафети, тепер йому не треба буде їсти власний ботинок
Дикий крик російського коментатора під час фінішу біатлонної естафети, тепер йому не треба буде їсти власний ботинок Андрій Твердохліб
11.01.2021 17:37 2874 2
Фото дня. Футболісти Ворскли підтримали мітингувальників проти високих тарифів
Фото дня. Футболісти Ворскли підтримали мітингувальників проти високих тарифів Андрій Твердохліб
11.01.2021 15:27 8178 3
Андрій Шевченко сфотографувався із форвардом збірної Росії
Андрій Шевченко сфотографувався із форвардом збірної Росії Андрій Твердохліб
11.01.2021 11:58 8875
Усик добряче відлупцював Ломаченка в лазні
Усик добряче відлупцював Ломаченка в лазні Андрій Твердохліб
11.01.2021 11:51 11059 2
Відео дня. До української тенісистки прямо під час гри на корт вийшла 2-річна донька
Відео дня. До української тенісистки прямо під час гри на корт вийшла 2-річна донька Андрій Твердохліб
11.01.2021 06:19 4045
Містер Олімпія. Захисник Динамо вразив своєю формою
Містер Олімпія. Захисник Динамо вразив своєю формою Valeriy Ruchka
10.01.2021 19:19 1635
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:15 Біатлон Санітра оцінив результати у чоловічому спринті на Кубку світу 10
20:58 Бокс Джойс хоче у квітні битися з Усиком 180
20:45 Футбол Наполі дотиснуло Емполі у Кубку Італії 267
20:32 Футбол Атлетіко підписало нападника Олімпіка 475
20:15 Хокей. УХЛ Білий Барс обіграв Сокіл в УХЛ 658
19:59 Біатлон Збірна України назвала склад на жіночий спринт в Обергофі 861
19:48 Футбол Шахаб проігнорував тренування дубля Олімпіка 837
19:28 Дзюдо Хаммо здобув бронзу на турнірі у Досі 785
19:13 Футбол Зінченко у старті Манчестер Сіті на матч АПЛ 1174
18:55 Футбол Мессі може пропустити півфінал Суперкубка Іспанії 1015
18:39 Футбол Інтер вирвав перемогу у Фіорентини в Кубку Італії 886
18:29 Теніс Цуренко може зіграти на Australian Open 1369
18:13 Футбол Колос підписав камерунського хавбека 1219
17:56 Футбол Рух назвав суперників на зборах у Туреччині 1378
17:39 Футбол Шахаба перевели в дубль Олімпіка 2030
17:22 Футбол Зоря розірвала контракт з Махарадзе 1820
17:05 Футбол Десна підписала Вакулу 1849
16:49 Біатлон Підручний став сьомим у спринті на Кубку світу 1594
16:30 Теніс Стаховський відреагував на свій вихід в основу Australian Open 2192
16:12 Футбол Мессі пропустив тренування перед півфіналом Суперкубка Іспанії 1885
16:00 Блог Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою 1505
15:55 Гандбол Збірна США відмовилася від участі у чемпіонаті світу 2976
15:40 Бокс Стала відома дата титульного бою Геррінг - Фремптон 3273
15:25 Баскетбол Київ-Баскет підписав американського форварда 2315
15:10 Футбол Ротор Хацкевича орендував колишнього гравця Шахтаря 3114

Білий Барс обіграв Сокіл в УХЛ

Сьогодні 20:15 658 0
Білий Барс здобув першу перемогу на Соколом в УХЛ
Білий Барс обіграв Сокіл в УХЛ
#Білий Барс, #Сокіл, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24 туру регулярного чемпіонату УХЛ Білий Барс вдома обіграв Сокіл.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь господарів майданчика. 

Відзначимо, що Білий Барс вперше в сезоні обіграв команду з ТОП-3 чемпіонату.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
24 тур, 11 січня

Білий Барс - Сокіл 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Рубан (Міхнов, Кузьменко), 3:10; 1:1 Грабовецький (Ружников, більш.), 7:45; 2:1 Благой (Ружников), 23:25; 3:1 Благой (Бабинець), 43:32;

Нагадаємо, Маріуполь упевнено переміг Крижаних Вовків.

Коментарі ()