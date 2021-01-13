Білий Барс обіграв Сокіл в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 24 туру регулярного чемпіонату УХЛ Білий Барс вдома обіграв Сокіл.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь господарів майданчика.
Відзначимо, що Білий Барс вперше в сезоні обіграв команду з ТОП-3 чемпіонату.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
24 тур, 11 січня
Білий Барс - Сокіл 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Шайби: 0:1 Рубан (Міхнов, Кузьменко), 3:10; 1:1 Грабовецький (Ружников, більш.), 7:45; 2:1 Благой (Ружников), 23:25; 3:1 Благой (Бабинець), 43:32;
Нагадаємо, Маріуполь упевнено переміг Крижаних Вовків.