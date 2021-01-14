Дніпро підписав російського форварда

Галєєв розпочинав сезон у Металурзі

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро уклав контракт з нападником Рузалем Галєєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець школи Ак Барса виступав за команди зі структури клубу в МХЛ-Б (28 матчів, 28 очок) і МХЛ (182 матчі, 112 очок). У ВХЛ форвард грав за Нафтовик, Барс, Тамбов і Ценг Тоу - в 184 матчах Галєєв набрав 54 (30+24) очки при показнику корисності -38.

Також в кар'єрі нападника був недовгий вояж в Казахстан - за Алмати форвард провів 19 матчів, набрав 8 (2+6) очок.

Сезон 2020/21 Рузаль Галєєв розпочинав у жлобинському Металурзі - в 15 матчах білоруської Екстраліги форвард набрав 5 (0+5) очок при показнику корисності -1.

У складі збірної Росії форвард виступав на Світовому кубку виклику сезону 2011/12, де став володарем золотих медалей.

У сезоні 2012/13 на чемпіонаті світу зі збірною Росії Рузаль Галєєв зайняв четверте місце, проте відзначився 5 (2+3) очками в 7 матчах.

Раніше, Білий Барс обіграв Сокіл в УХЛ.